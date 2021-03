Erreurs dans les convocations, centres de vaccination déserts,… Ce n'est malheureusement plus un secret. La stratégie de vaccination pour lutter contre le coronavirus, décidée il y a plusieurs mois déjà, est un véritable fiasco. Un de plus depuis le début de cette crise sanitaire oseront dénombrer certains. Les erreurs s'accumulent alors que chaque jour perdu coûte des vies et des millions d'euros. À tel point que dimanche, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (SpA) suggérait un "reset" de cette stratégie de vaccination.

Alors qu'il est l'un des "porte-drapeaux" du Parti Socialiste, et bien que le PS soit directement concerné par sa présence au fédéral, mais également à la région avec des postes essentiels (pour reprendre ce terme désormais à la mode, NdlR.) comme la présidence ou encore la Santé, le bourgmestre et député fédéral Eric Thiébaut flingue l'actuelle stratégie de vaccination.

"En regardant un JT la semaine dernière, j’ai été choqué par l’image donnée aux citoyens de la gestion de cette crise sanitaire qui empoisonne nos vies depuis un an. Le premier sujet annonçait que les masques distribués l’été dernier par l’état fédéral étaient toxiques et qu’il était conseillé de ne plus les utiliser... Le deuxième sujet montrait un centre de vaccination vide suite à des bugs informatiques dans l’organisation des convocations. Comment espérer la confiance de la population dans un contexte pareil ?"

Si les réactions des barons politiques ne manquent pas, Eric Thiébaut propose de revoir complètement cette stratégie qui a montré son inefficacité dans une période cruciale et suggère de mobiliser tous les acteurs susceptibles de contribuer au succès de cette campagne, et notamment les communes. "Lors de la première vague, elles ont démontré leur efficacité dans la gestion de la pandémie. Des masques ont été distribués pratiquement deux mois avant l’arrivée des masques achetés par le fédéral, du matériel de protection individuel a été fourni aux travailleurs du secteur médical, des opérations de soutien à l’économie locale ont été menées avec succès... D’autre part, les administrations communales convoquent régulièrement la population, lors des élections par exemple."

Et si les couacs se sont déjà avérés nombreux, si l'on ne change pas rapidement de cap, d'autres surviendront encore, à en croire le député-bourgmestre de Hensies. "Pour l’instant, je sais juste que les habitants de plus de 65 ans de ma commune vont recevoir une convocation dans le courant du mois de mars. Je ne sais pas où ils devront aller se faire vacciner, ni quel vaccin ils recevront. En revanche, des médecins généralistes ont évoqué la possibilité pour ma commune d’être rattachée à un centre de vaccination à Tournai, à 35 km d’Hensies ! Ce serait pour moi tout à fait inacceptable ! Pour ces raisons, en tant que Bourgmestre de Hensies, je lance aujourd’hui un appel pour que les communes soient enfin sérieusement associées dans l’organisation de la campagne de vaccination qui nous permettra de sortir de cette crise."