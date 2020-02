Des policiers et des pompiers interviennent à la rue de Pâturages.

Ce mardi matin, de nombreux véhicules de police et de la zone de secours étaient présents devant le commissariat de la police boraine à Colfontaine. Policiers et pompiers ont ensuite pris la direction de la rue de Pâturages, à Quaregnon. Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas d'une situation réelle. "Les riverains sont susceptibles de voir une vingtaine de participants et de nombreux véhicules d’intervention", explique la police boraine.

Les forces de l'ordre et les hommes du feu participent en réalité à un exercice grandeur nature. "Il s'agit d'un exercice de formation pour les pompiers et les policiers à une situation d'urgence comme une tuerie de masse ou un accident grave. L'objectif est de pouvoir intervenir sur place rapidement et en toute sécurité lorsqu'un grand nombre de blessés est à déplorer."

L'entraînement va durer une partie de la matinée dans un bâtiment désaffecté de la rue. "Ce genre de formation est régulier mais nous avons préféré avertir la population afin de ne faire paniquer personne. Nous ne voulions pas créer la panique."