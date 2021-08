Vendredi, le comité de concertation confirmait sa volonté de lever une série de restrictions dès le 1er septembre prochain. Le port du masque, s’il reste encouragé, n’est désormais plus obligatoire dans certains lieux accessibles au public. De même, les normes en matière de distanciation physique sont plus souples. Autant d’annonces qui enthousiasment la population… mais qui suscitent également quelques craintes.

Et pour cause : l’an dernier, à la même période, la vie avait peu à peu repris avec le virus ne se rappelle à nous, contraignant les autorités à instaurer un nouveau confinement peu de temps après. Pour Catherine Fonck (CDH), députée fédérale et médecin, il ne faut pas brûler les étapes. "Il faut tenir compte de l’évolution de l’épidémie chez nous mais également ailleurs car le virus ne connait pas de frontière", rappelle l’Humaniste.

"Les données scientifiques montrent que le vaccin est une protection importante et indispensable mais qu’il ne suffi pas, notamment face au variant Delta, si les patients sont plus fragiles. Mon inquiétude se porte plus particulièrement sur les activités en intérieur, où des personnes se retrouvent ensemble sur un certain laps de temps, sans ventilation suffisante. Je pense notamment aux écoles, aux crèches, aux bureaux, où l’aération prolongée n’est pas toujours possible."

Selon Catherine Fonck, il est pourtant indispensable de se pencher sur cette problématique. "Le virus circule toujours, plus particulièrement dans les lieux fermés. Nous devons nous donner un maximum de chances de revivre une vie normale, et tout faire pour éviter de nouvelles fermetures d’établissements scolaires et des cours donnés à distance. Nous devons en préserver nos enfants, nos étudiants qui en pâtiraient une fois encore."

Pour ce faire, le monde politique doit prendre ses responsabilités, selon Catherine Fonck. "Il est plus plaisant de dire allez-y, revivez comme avant. Mais il faudra en assumer les responsabilités. Il est de notre devoir, en tant qu’élus, de tenir compte de la situation dans le monde et d’apprendre de nos erreurs. L’an dernier, en septembre, nous en avons payé le prix. Nous devons permettre la relance d’un maximum d’activités, tout en garantissant la sécurité sanitaire."

La députée plaide ainsi pour la continuité de la campagne de vaccination mais aussi pour la mise à disposition de capteurs de CO2 pour tous ceux qui développent des activités en intérieur.

"Il faut impliquer les médecins traitants, aller là où les personnes indécises se trouvent"

Le pass sanitaire deviendra-t-il prochainement obligatoire, comme chez nos voisins français, pour accéder à une série de lieux et prendre part à des activités ? À ce stade, les autorités belges semblent ne pas souhaiter en arriver là. Pour Catherine Fonck, des efforts supplémentaires doivent être fournis afin de toucher celles et ceux qui sont toujours réticents ou inquiets face à la vaccination.

"Dans les tranches d’âge supérieures à 55 ans, de nombreuses personnes ne sont toujours pas vaccinées", regrette la députée. "Dans certaines communes, dans certains quartiers, les chiffres m’interpellent. Je pense que trop peu de politique de proximité ont été développées afin de convaincre celles et ceux qui émettent encore des craintes. Les véritables antivax ne représentent qu’une minorité, la majorité de ceux qui ne sont pas encore vaccinés n’y sont pas catégoriquement opposés."

D’où la nécessité d’approcher ce public indécis. "Les centres de vaccination ont fait du très bon travail mais n’ont pas permis de rassurer ces citoyens. Il est plus que temps que les médecins généralistes, avec qui il existe une relation de confiance, soient impliqués dans le processus. Je reste convaincue qu’il faut aller à la rencontre de ces personnes là où elles sont, sans attendre qu’elles entreprennent la démarche elles-mêmes: sur les lieux de travail via la médecin du travail, dans les écoles via la médecin scolaire, moyennant une autorisation parentale bien sûr."