Le site borain se veut plus spécifique grâce à une technique de rechapage.

C’est un véritable coup de massue et un drame social qui frappe nos voisins Français : ce mercredi, Bridgestone a annoncé son projet de cesser l’activité de son usine de Béthune, dans le Pas-de-Calais, ce qui entrainera le licenciement de quelque 863 salariés auquel s’ajoutent des intérimaires et sous-traitants. Le fabricant de pneus japonais a justifié cette décision par une concurrence accrue sur les pneus à bas coût, produits en Chine et en Corée du Sud.

Une concurrence féroce à laquelle échappe encore heureusement Bridgestone Aircraft Tire Europe, implantée depuis de longues années à Frameries, le long de la route de Bavay. En effet, le site borain y développe une activité assez unique en son genre puisqu’il s’agit de rechaper et de reconditionner des pneus d’avions afin de leur offrir une seconde vie. L’usine emploi environ 130 ouvriers et 35 employés. "Nous dépendons directement de l’Aircraft et du Japon, ce n’est pas le même core business", affirme Nicolas Martin, directeur des ressources humaines et de la communication pour le site Framerisois