L’école communale d’Havay va enfin profiter d’une véritable cure de jouvence. Les enfants de l’enseignement maternel, actuellement installés dans un autre bâtiment, et de l’enseignement primaire, installés dans des portakabins aménagés, pourront ainsi réinvestir les lieux et profiter de classes dignes de ce nom. Elles devraient être au nombre de cinq et seront complétés par un grand réfectoire, offrant un véritable confort aux élèves et aux enseignants.

Le projet ne date pas d’hier, que du contraire. En 2016, le conseil communal avait approuvé le transfert de préfabriqué de l’ancienne école communale de Bougnies vers Havay, l’école connaissant des problèmes de toiture et en 2018, le collège communal avait sollicité l’inscription de l’implantation scolaire d’Havay sur la liste des projets éligibles en 2021 dans le cadre du programme prioritaire de travaux (PPT).

En juin 2020, la Fédération Wallonie-Bruxelles avait émis un avis favorable tandis que le gouvernement wallon avait suivi en décembre, libérant ainsi les subsides nécessaires à ce vaste chantier. Car si de nouvelles classes seront aménagées, les travaux seront plus importants encore. Il s’agira de remettre le bâtiment en conformité incendie et électricité, de procéder à l’isolation du bâtiment, à la réfection de la toiture, au remplacement des menuiseries extérieures et du système de chauffage ainsi qu’au remplacement des sanitaires. Les accès seront également sécurisés et la cour aménagée.

Le montant total des travaux est estimé à près de 742 917 euros TVAC. Le conseil communal, qui a à cœur de préserver les écoles de village, vient d’approuver le cahier des charges et le mode de passation du marché. Les autorités communales espèrent désormais mettre un sérieux coup d’accélérateur dans ce dossier et débuter les travaux à l’issue des prochains congés d’été ou, au plus tard, en septembre 2022.