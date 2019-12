Le bourgmestre a salué l'intervention des forces de l'ordre.

Il était donc huit heures ce lundi matin lorsque l’opération a pris fin. Dans le courant de la nuit de dimanche à lundi, aux alentours de trois heures, un individu armé s’était retranché dans son domicile situé avenue du Souvenir, à Hainin (Hensies). Avant de s’enfermer, ce dernier avait menacé la police. Des coups de feu avaient été tirés.

À l’issue de près de cinq heures de négociation, l’individu s’est finalement rendu. "J’ai été averti des faits aux alentours de trois heures", explique Éric Thiébaut (PS), bourgmestre. "C’est forcément inquiétant lorsque l’on apprend ce genre de choses. Le dispositif policier qui a été déployé était particulièrement impressionnant. Ce sont une soixantaine de policiers qui ont été mobilisés."

Le bourgmestre a évidemment suivi de près l’évolution de la situation, jusqu’à son dénouement. "Je me réjouis évidemment de l’issue de cette opération. L’individu s’est rendu sans faire usage de la force et personne n’a été blessé. Je dois saluer le professionnalisme des services d’intervention et féliciter toutes les personnes impliquées."

Selon nos informations, le forcené est déjà bien connu des services de police pour des faits de deal. Après une altercation, c’est sa compagne qui a pris la décision de contacter la police. La suite est connue : la police est arrivée, l’individu a mis en joue les policiers et s’est finalement retranché. Ce lundi vers 8 heures, il a pu être interpellé.

À l’heure d’écrire ces lignes, les unités spéciales s'apprêtaient à lever le camp.