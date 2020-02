La commune participe une nouvelle fois à l'opération BMH City Tour.

C’est une très bonne nouvelle et une belle opportunité pour tous les amateurs du ballon rouge. Dans le cadre de la rencontre qui opposera Belfius Mons-Hainaut à VOO Liège, la commune de Frameries a décidé de choyer ses citoyens et d’offrir 1000 places ! Cette année encore, la commune participe au BMH City Tour et propose donc des activités variées et gratuites autour du basket.

La rencontre aura lieu le 14 mars prochain. Pour tenter de décrocher une place, un formulaire d’inscription sera à compléter dès le lundi 17 février prochain, jusqu’au vendredi 6 mars. Ces formulaires seront mis à la disposition des citoyens à l’accueil de l’administration communale (rue Archimède), du lundi au vendredi entre 9 heures et midi et entre 14 heures et 16 heures. Une demande pourra également être formulée par email via sports@frameries.be.

"À Frameries, la pratique du sport constitue une priorité, tout particulièrement pour les jeunes. Venez donc en grand nombre supporter Mons-Hainaut, club phare de notre région, au cœur du Borinage !", lance Jean-Marc Dupont, bourgmestre. En outre, le mercredi 19 février prochain, de 14h00 à 16h00, les joueurs de Belfius Mons-Hainaut seront présents à l’Epicentre (4 pavés) pour une séance de dédicaces et une démonstration de Street Basket à l’Atrium.

Une activité est également prévue dans les écoles communales de l’entité le vendredi 6 mars en matinée. Cette visite de deux heures permettra aux enfants de pratiquer un échange linguistique de 45 minutes avec les joueurs mais aussi de profiter d’une initiation aux baskets et d’une séance de dédicaces.

Pour donner le coup d’envoi de ce BMH City Tour, la mascotte « Foxy » sera présente sur le marché de Frameries le samedi 15 février, de 10h00 à 12h00. Elle distribuera des flyers annonçant le programme des semaines à venir.