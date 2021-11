C’est un projet qui devrait être salué par les citoyens, nombreux à avoir la désagréable sensation que le béton est devenu la norme dans leur commune. 17 villes de taille moyenne, dont Frameries, viennent en effet d’être désignées par le gouvernement wallon dans le cadre d’un premier appel à projets de création de parcs en milieu urbain. À Frameries, les 11 633 mètres carrés du site de l’Agrappe deviendront plus verts, grâce à un subside de 594 814 euros.

"L’appel à projets date d’avril dernier et lorsque nous y avons répondu, nous avions la chance d’être déjà assez bien préparés", explique Arnaud Malou (PS), échevin en charge de l’environnement. "Le devenir du site de l’Agrappe avait en effet déjà évoqué. Le site accueille aujourd’hui une rampe pour les skateurs et un site commémoratif pour les anciens mineurs. Mais la volonté politique d’y recréer des espaces verts a toujours été affichée."

Ce nouveau poumon vert, en plein centre urbain, serait une réelle plus-value pour les habitants. "Ils seront sollicités car la participation citoyenne sera l’une de nos priorités. Nous souhaitons qu’ils puissent s’approprier le projet et nous soumettre leurs idées. De notre côté, nous prévoyons un parc qui accueillera un espace zen, un espace sportif et un espace ludique pour les enfants, avec pourquoi pas des jeux autour du thème du charbonnage." L’hommage aux mineurs sera bien entendu préservé.

"On espère que la participation citoyenne ira au-delà de la conception du projet, qu’elle se poursuivra par la suite. Plusieurs écoles sont situées aux abords du site, il sera donc possible de développer des projets ludiques et pédagogiques, pourquoi pas autour de la plantation d’arbres ?" Plusieurs critères ont été pris en compte par le gouvernement pour retenir le dossier de Frameries. Le fait qu’il s’agisse d’un site à dépolluer en fait partie.

"Nous obtenons pratiquement 600 000 euros de subsides, c’est un coup de pouce bienvenu qui va nous permettre d’avancer concrètement", souligne encore l’échevin. À ce jour cependant, il est impossible de préciser quelle sera le montant de l’intervention communale pour que le projet soit concrétisé.