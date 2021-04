Comme de nombreux jeunes, Tom Deneyer aime passer du temps sur les réseaux sociaux. Lorsqu’il avait 13 ans, le Framerisois regardait de nombreuses vidéos sur des sujets divers. Un jour, il tombe une vidéo de tournage sur bois et se découvre une nouvelle passion. Depuis maintenant presque 4 ans, il partage son loisir du tournage sur bois avec son père.

Au début, Tom Deneyer était un peu jeune pour utiliser les machines nécessaires à la réalisation d’objets. Pour son 14e anniversaire, l’adolescent a reçu un tour à bois pour pouvoir exercer sa passion et la transmettre à son papa. Après s’être formé avec un professionnel du tournage sur bois, il s’est lancé dans la création de différents produits. "J’ai appris les bases chez un spécialiste puis YouTube et Internet m’ont beaucoup aidé", détaille Tom Deneyer, l’artisan tourneur. "Pour me familiariser avec certaines choses plus précises et complexes dans le tournage, j’ai refait une formation."