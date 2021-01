L’année 2020 s’est révélée catastrophique pour le secteur culturel et 2021 ne commence pas sous les meilleurs hospices. Le PASS, le parc d’aventures scientifiques, n’a pas été épargné mais entend débuter cette nouvelle année d’une manière « résolument optimiste. » Fermée depuis le 24 octobre dernier, la structure rouvrira finalement ses portes au public ce dimanche 17 janvier.

"Le maître mot de l’année 2020, aura été pour le PASS, la résilience. Tout ce que nous avions planifié a été balayé en un instant. Nous avons dû agir instantanément dans l’inconnu, l’insécurité et une incertitude permanente. Le tout toujours sous le couperet d’un soubresaut de la pandémie qui allait nous obliger ou non à nous réadapter encore et encore",’ indique Chris Viceroy, directrice générale.

En 2020, le site framerisois a enregistré une perte de visiteurs de 59% mais est malgré tout parvenu à conserver son équilibre financier. Et pour cause : le PASS a clôturé l’année avec 57 412 visiteurs contre 139 511 en 2019. Il a donc perdu 59% de ses visiteurs mais réalisé 40% de son chiffre de fréquentation sur seulement six mois d’ouverture.

"Le Pass a pris de nombreuses mesures pour diminuer ses frais de fonctionnement : chômage économique corona, report d’investissements, de travaux et à l'utilisation des mécanismes mis en place par les pouvoirs publics", ajoute Georges-Louis Bouchez, président du PASS. "L’objectif principal était de rester en équilibre financier, de maintenir une trésorerie saine afin de ne pas devoir se retourner vers une aide publique supplémentaire. On peut parler donc à mon sens parler d’une gestion saine, responsable et en bon père de famille."

2021 sera placée sous le signe de renouveau et riche en émotions. "De nouvelles expositions, des espaces réaménagés, un nouvel accueil et une boutique offrant des objets originaux viendront compléter l’expérience du visiteur. Nous aspirons à pouvoir continuer à assurer notre mission : offrir des émotions en permettant aux visiteurs par le jeu, d’appréhender les matières scientifiques et de leur permettre de comprendre comment le monde change à travers l’évolution des sciences et des technologies."

Pour débuter 2021 sur de meilleures bases, le site sera désormais ouvert tous les dimanches, jours fériés et congés scolaires de l’année. Le public scolaire pourra quant à lui profiter d’une aventure scientifique tous les jours sauf le mercredi dès la levée du code rouge ou via le code pass@School qui permet aux équipes de se rendre directement dans les écoles avec des ateliers scientifiques clés en main.

Tant que le service de restauration ne pourra rouvrir le PASS sera ouvert de 13h00 à 18h00 à tarif réduit ‪ (15 euros/adulte, 10 euros/enfant). Il est à noter que durant cette période, il n’y aura ni animation, ni film dans le Palais des images. Dès réouverture de l’horeca, le Pass reprendra ses horaires habituels de 10h00 à 18h00.