Enfin ! C’est un dossier dont on parle depuis déjà plusieurs années mais qui n’a jamais pu être concrétisé jusqu’ici. La donne changera prochainement puisque la commune de Frameries va pouvoir avancer et enfin construire une maison villageoise du côté de Sars-la-Bruyère.

Le dernier conseil communal a en effet voté la convention de faisabilité, indispensable à la libération de subsides. "Le dossier n’est pas neuf, c’est dans le cadre de notre programme communal du développement rural (PCDR) de 2007 que la première convention-exécution a évoqué la construction d’une maison villageoise", explique Jean-Marc Dupont (PS), bourgmestre de Frameries.

Le dossier a été complété et a finalement été soumis à l’approbation ministérielle wallonne en juin 2019. « Depuis, nous n’avions plus eu de nouvelle et le casting gouvernemental a changé. » Bref, le dossier semblait s’être perdu dans les méandres administratifs. "Nous étions assez excédés par le blocage de ce dossier. La ministre Céline Tellier (Ecolo) avait annoncé qu’elle souhaitait revoir les modèles de subsidiation des projets de développement rural mais nous demandions que les dossiers introduits sous l’ancienne mandature puissent être traités plus rapidement."

La majorité framerisoise PS-MR estimait en normal de bénéficier de l’ancien régime. "Une motion avait été voté à l’unanimité par le conseil communal en ce sens et pour demander à la ministre de faire le nécessaire. Cela a été fait et nous ne pouvons que nous réjouir d’une part d’avoir eu le soutien de tous les élus, au-delà des couleurs politiques, et d’autre part d’avoir obtenu une réponse positive."

La convention de faisabilité ayant été votée, la commune est assurée d’obtenir les financements nécessaires à la construction de la maison villageoise au sein de l’enceinte de l’école communale. Cette dernière sera mise à la disposition des associations actives dans le développement de l’animation culturelle, festive et récréative. Le projet représente un budget d’1,8 million d’euros, subsidiés à hauteur de 70% Sans l’intervention régionale, financer pareil projet aurait été impossible.