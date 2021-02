À l’impossible, nul n’est tenu. L’adage est connu et s’applique également aux autorités communales, quoi que l’on en dise. Mises en défaut à la suite de l’effondrement du bâtiment de l’ancienne poterie de Sars-la-Bruyère, celles-ci rappellent que le site est totalement privé et que l’entretien de ce dernier ne pouvait dès lors lui être imputé. Sur la toile, deux clans s’affrontent pourtant : les élus locaux d’une part, des citoyens fervents défenseurs du patrimoine de l’autre.

"Issue finale de l'incurie communale framerisoise en matière de patrimoine : la façade latérale du donjon de Sars (exemplaire rarissime du 12-13 ème siècle) s'est effondrée", écrit ainsi un Framerisois. "On me rapporte que nos autorités s'apprêtent à lancer un site internet sur la mémoire de Frameries... un site virtuel : c'est sans doute bientôt tout ce qu'il restera de notre passé, à la fois si riche et si méprisé par des incultes incompétents et iconoclastes."