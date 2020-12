Le projet a été retenu pour un subside wallon.

L'appel était lancé en septembre par la ministre wallonne du Développement durable, Céline Tellier. Et l'objectif était de soutenir une dizaine de dynamiques territoriales contribuant de manière durable à la relocalisation du système alimentaire wallon. Trois mois plus tard, les réponses ont été nombreuses et ce sont 46 projets qui vont pouvoir bénéficier de subsides pour un total de 11,7 millions d'euros.

Farmery Garden est repris dans la liste communiquée par le cabinet de la ministre. Pour rappel, en marge du Farmery Store, marché couvert dédié aux produits locaux, la commune de Frameries s'est aussi lancée dans la culture pour alimenter au jour le jour en légumes le Farmery Store. La commune ambitionne même de monter en puissance l'année prochaine pour fournir les collectivités du territoire telles que les écoles, hôpitaux ou encore maisons de repos. Ces ambitions pourront compter sur un coup de pouce wallon puisque le Farmery Garden est retenu parmi les 46 projets de la ministre Tellier.