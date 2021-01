Tout le monde espérait en sortir rapidement, mais force est de constater que la crise s’éternise. Face à ce constat, la commune de Frameries s’adapte. Elle vient en effet de décider de prolonger la période de validité des 22 000 chèques-consommation offerts aux citoyens dans le cadre de l’élaboration de son plan de relance économique. Ceux-ci auraient dû être utilisés avant la mi-janvier, ils resteront finalement valables jusqu’au 30 avril prochain.

"La distribution de ces chèques avait été perçue positivement par les citoyens et par les commerçants concernés", précise Jean-Marc Dupont (PS), bourgmestre. "À Frameries, ils se sont ajoutés aux aides directes accordées aux secteurs touchés par la crise mais pour qu’un maximum puissent en profiter, il nous paraissait indispensable de prolonger la durée de validité." Et pour cause : certains secteurs ont dû (à nouveau) cesser leur activité au cours de la deuxième vague.

En fin d’année, plusieurs centaines de chèques n’avaient d’ailleurs toujours pas été échangés dans les commerces. "Les conséquences de cette crise sont dramatiques. Nous nous efforçons de soutenir comme nous le pouvons les travailleurs les plus durement touchés. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons inscrit au budget 2021 de nouvelles aides directes pour un montant de 500 000 euros."

Les modalités d’attribution de cette enveloppe restent à définir et devront être votées par le conseil communal. Mais la majorité PS-MR entend soutenir les secteurs qui ont le plus souffert car une réouverture se fait attendre. Il s’agit, à titre d’exemple, de l’horeca ou des métiers de contact. "Notre plan de relance prévoyait un budget de deux millions d’euros. Si nous savions ce que la distribution de chèque représentait, nous n’avions pu qu’estimer le montant des aides directes."

500 000 euros sont donc finalement toujours disponibles. Il faudra malgré tout encore attendre pour en voir la couleur : le budget communal devra avant toute chose être voté et validé par la tutelle, après quoi le conseil devra se repencher sur les modalités d’attribution. Bref, elles ne devraient pas être octroyées avant le mois de mars.

Pour rappel, à l’époque, chaque citoyen avait obtenu auprès de l’administration un chèque d’une valeur de 25 euros, à faire valoir chez les commerçants de l’entité. Ce montant était porté à 50 euros pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans. 5000 bons de la même valeur avaient également été remis au CPAS. Des primes de 4000 euros avaient été accordées aux commerces horeca, de 3000 euros aux commerces hors horeca et de 2000 euros aux clubs sportifs.