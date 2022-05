Au cours de la soirée du 24 mai, peu avant 21h, une patrouille de la Brigade Anti-Criminalité (Zone de Police Boraine) a repéré des personnes à bord d’un véhicule stationné sur la parking du Delhaize à Frameries. Apercevant les policiers, le conducteur a alors démarré.

Intrigué par ce comportement les policiers ont décidé de procéder au contrôle du véhicule et de ses occupants qui au final s’avéreront être au nombre de trois. Toutes les trois semblaient inquiètes et la fouille des personnes et de la voiture en donnera la raison…

Un homme était en possession d’un pacson vide et a reconnu être consommateur de cocaïne. Sur le deuxième homme les policiers retrouveront un pacson contenant de la poudre blanche. Aucune drogue ne sera retrouvée sur la conductrice, propriétaire du véhicule, mais des indices de consommation seront relevés au sein de l’habitacle : cuillère, pipe, flacon d’ammoniac, … La dame reconnaîtra avoir consommé de la cocaïne dans sa voiture peu de temps auparavant. Un PV pour conduite sous influence, pour détention et un PV de saisie pour un passager ont été régidés.

Un cyclomoteur en infraction

Le même jour, vers 16h30, des policiers ont croisé la route d’un cyclo qui faisait des wheelings et dépassait les véhicules sur la Route de Mons à Boussu. Voulant procéder à son contrôle les policiers ont actionné la sirène mais le conducteur a refusé de s’arrêter et a tenté d’échapper aux policiers. Il a multiplié les comportements dangereux en brûlant un feu rouge, en doublant de nombreux véhicules avant de s’engouffrer dans l’avenue des Aubépines et de tenter de s’échapper en passant par un terrain vague où il finira par chuter et par prendre la fuite en courant. Mais en vain puisqu’il sera très vite rattrapé par les policiers.

Le conducteur, âgé de 17 ans fait l’objet de nombreux PV : cyclo ni immatriculé ni assuré, un passage sur le curvomètre nus a permis de découvrir que le compteur de l’engin atteignait les 98km/h au lieu des 25km/h prévu par le constructeur, le cyclomoteur a été saisi et enlevé par un dépanneur. Quant au mineur, il a été remis entre les mains d’un membre de sa famille