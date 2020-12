La problématique n’est pas neuve mais à ce jour, aucune réponse n’a pu être apportée. Trop souvent, des accidents surviennent sur la RN544, entre Frameries et Eugies, que ce soit au niveau de la rue de l’Égalité ou du Progrès. Une pétition a d’ailleurs circulé auprès des riverains, qui réclament des aménagements pour que les automobilistes lèvent le pied.

Une motion a également été déposée sur la table du conseil communal à l’initiative de Fabrice Despretz (Be Frameries). Pour ce dernier, il est nécessaire d’uniformiser la vitesse de cet axe routier en imposant une limitation maximale de 50 km/heure, de renforcer la signalétique de traversée de village pour favoriser une conduite responsable et finalement d’envisager divers aménagements, notamment en faveur de la mobilité douce.

Sur certains points, l’ensemble du conseil s’est accordé. La majorité PS-MR s’est ainsi engagée à renforcer la signalétique, pourquoi pas via des feux clignotants, et à réclamer l’installation fréquente du radar répressif auprès de la zone de police boraine. Pour le reste, la commune est comme qui dirait pieds et poings liés.

En effet, cet axe routier est sous le giron régional. "Début 2020, nous avions déjà sollicité l’avis du SPW mais il nous avait été répondu que cette voirie n’était pas considérée comme accidentogène", précise Didier Draux (PS), échevin. "La limitation de vitesse ne sera donc pas modifiée et sera toujours de 70 km/heure car elle est en adéquation avec son environnement."

De même, malgré les plaintes régulières des riverains, la vitesse excessive n’a, à ce jour, pas pu être chiffrée. "Nous avons besoin d’objectiver la problématique. Nous avons donc demandé le placement du radar, ce qui a été possible le 8 décembre dernier. En 20 minutes, 178 véhicules ont été contrôlés et tous étaient inférieurs à 70 km/heure. À la rue du Progrès, en 32 minutes, seuls sept était en excès mais toujours en dessous de 87 km/heure. Un roulait à 94 km/heure."

Bref, malgré le ressenti des habitants, aucune donne chiffrée ne va en ce sens.