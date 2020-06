Les deux hommes sont pourtant amis.

L'argent, nerf de la guerre... Et source de dispute. C'est ce qu'ont encore pu constater les équipes de la zone de police boraine, appelées à intervenir pour une bagarre survenue dans une habitation de la rue Docteur Isabeau, à Frameries, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Sur place, les équipes ont rencontré les deux protagonistes, dont l'un semblait blessé. Au cours des auditions, les policiers ont appris qu'après une soirée "festive", l'un des deux avait reproché à l'autre de ne pas lui avoir remboursé de l'argent emprunté quelques temps auparavant.

La discussion aurait très vite dégénéré et des dégradations auraient été commises sur un véhicule. Selon la police, les deux hommes auraient ensuite échangé des coups et l’une des personnes impliquées aurait sorti un couteau de sa poche et blessé légèrement son "adversaire."

Privés de liberté et auditionnés au sein des locaux de la zone de police boraine, les deux hommes ont finalement tous les deux été relaxés.