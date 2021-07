Ce jeudi 29 juillet, les conseillers communaux de Frameries se réunissaient dans un conseil exceptionnel afin de voter définitivement l’avant-projet et le contenu du rapport sur les incidences environnementales dans le cadre du Schéma d’Orientation Local. Et difficile de ne pas aborder l’actualité qui frappe l’est de la Belgique depuis deux semaines maintenant. Le député wallon, et conseiller communal, Manu Disabato (Ecolo) a notamment questionné le collège sur les futures aides de la commune de Frameries en faveur des sinistrés.

"Personnellement, et je pense que des membres de mon groupe feront aussi la même chose, je reverserai le jeton de présence de ce soir", explique Manu Disabato. "Pour 25 minutes de conseil communal, ça ne mérite pas qu’on puisse recevoir ce traitement-là. C’est une petite goutte d’eau dans la mer, mais la commune pourrait aussi attribuer une somme pour aider la situation difficile des communes touchées et des citoyens."

Du côté du collège, on pense aussi que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer dans cette solidarité. "Quoi que l’on fasse, il faut pouvoir s’inscrire dans une coordination avec une approche rationnelle pour faire en sorte que le soutien financier, technique ou humain soit efficace", précise le bourgmestre, Jean-Marc Dupont. "Je ne peux pas vous répondre formellement à ce stade, car je dois encore voir comment on peut orchestrer les choses. Je propose que nous nous réunissions avant prochain conseil de septembre, entre Chefs de groupe, pour déterminer comment on peut au mieux manifester concrètement notre soutien pour les citoyens et les communes."

Une proposition, qui a été acceptée par les différents partis. Ceux-ci se réuniront donc à la mi-août pour établir un plan de solidarité, notamment pour la gestion de l’administratif de certaines communes qui se retrouvent avec très peu de personnel communal, tout autant touché personnellement par ces inondations.

Au lendemain des évènements, le collège de police avait lui-même pris contact avec le gouverneur de la province de Liège. Depuis, les actions de solidarité se sont multipliées sur la zone, avec notamment une aide de citoyens et d’élus communaux qui ont prêté main-forte aux sinistrés. Des détails devraient donc être connus pour les prochaines semaines d’ici la fin du mois d’août.