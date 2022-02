On ne badine pas avec la sécurité. La commune de Frameries en est consciente et vient de boucler une première phase de sécurisation de ses écoles communales. L’école de la Victoire, à Frameries, et l’école de la Libération à La Bouverie en ont profité. Des portails, grillages et portillons ont été installés ou remplacés afin de moderniser les infrastructures mais surtout d’offrir un cadre sécurisé aux petites têtes blondes.

Ce ne sont pas moins de 75 000 euros qui ont été dégagés pour mener à bien cette première phase. "L’opération est scindée en deux phases pour une question budgétaire", explique Arnaud Malou (PS), échevin en charge des travaux. "La seconde phase sera prochainement lancée et concernera les écoles Léo Collard, Calmette, Léopold, Champ Perdu et de Sars-la-Bruyère. Les autres écoles sont déjà équipées, nous ne procéderons donc qu’à quelques adaptations et à une remise en couleur pour plus de cohérence."

Concrètement, toutes les écoles seront ainsi dotées de portails, grillages et portillons mais également d’un système de parlophone, limitant ainsi l’accès de l’établissement. "Tout ne se fera pas en un jour mais les démarches sont lancées. Nous avions aussi prévu au budget 2021 une enveloppe de 100 000 euros pour sécuriser les abords de l’ensemble des établissements scolaires, qu’ils soient communaux ou libres."

Ces travaux de sécurisation seront mis en œuvre cette année et se poursuivront en 2023. "Nous prévoyons un nouveau marquage routier, notamment pour des passages piéton, l’acquisition de totem pour signaler les écoles et l’achat de barrières de ville amovible. Le tout dans la même couleur pour assurer la cohérence sur l’ensemble de l’entité." En collaboration avec l’opérateur des réseaux gaz et électricité Ores, la commune prévoira également un éclairage spécifique aux abords des écoles de la commune.