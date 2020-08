Dans la nuit de mardi à mercredi, un conflit de voisinage a à ce point dégénéré que la zone de police boraine a dû intervenir et que le parquet de Mons s’est saisi du dossier. Et pour cause : une personne a été blessée.

Les faits se sont déroulés à Frameries, où une altercation au couteau a éclaté entre plusieurs individus, à savoir une jeune femme née en 1990 et deux victimes. L’une d’elles a été blessée et s’est retrouvée en incapacité de travail à la suite des coups reçus.

Le parquet de Mons a bien sûr été averti. Le dossier a été mis à l’instruction.