La vie reprend peu à peu son cours et des festivités sont à nouveau organisées un peu partout dans nos régions. C’est ainsi que les 24, 25 et 26 septembre prochain aura lieu Frameries en Fête, un week-end chargé d’animations. L’événement est organisé par la commune boraine et par le centre culturel.

"Après plus de 15 mois chaotiques rythmés par les fermetures et restrictions face à la propagation du Covid-19, la Commune de Frameries et le Centre culturel sont heureux d’annoncer le retour de Frameries en Fête cette année, pour le plus grand plaisir des Framerisois ! Durant 3 jours, une panoplie d’activités culturelles, sportives et familiales, 100 % gratuites et accessibles à tous feront du bien au corps et à l’esprit", annonce ainsi la commune.

Le vendredi 24 septembre à 20h30, un cinéma en plein air sera installé sur la Grand-Place de Frameries. Les familles auront le plaisir de découvrir « Raya et le Dernier Dragon », le nouveau film des Studios d’Animations de Walt Disney. Le dessin animé invitera petits et grands dans le monde fantastique de "Kumandra", où les hommes et les dragons vivaient autrefois en harmonie. Le food truck du Bubble Festival sera présent pour satisfaire les papilles des spectateurs.

Le lendemain, en collaboration avec le centre culturel, ce sont trois personnalités belges qui seront mises à l’affiche lors d’un concert, toujours proposé sur la Grand-Place dès 19 heures. Le public pourra découvrir ou retrouver la finaliste de The Voice Belgique, Sonita. Sa prestation sur "Control" de Zoe Wees, lors des blind, avait subjugué tous les coachs. Ses performances ont confirmé sa place de grande performeuse lors de cette neuvième saison.

Également issue du télé-crochet, on retrouvera la jeune chanteuse bruxelloise Blanche, qui s’était classée quatrième à l’Eurovision de la Chanson avec le titre "City Lights". Elle interprétera son tout premier album, "Empire". Enfin, les fans pourront retrouver l’artiste belge, Saule, de retour avec son nouvel album, "Dare-dare", dont le titre "Rebelle Rêveur" est le premier single. Les fans pourront profiter d’un concert intimiste durant lequel l’artiste jouera de nouveaux titres totalement inédits.

Enfin, dimanche, des activités dédiées aux familles seront proposées au sein du parc communal. De nombreuses animations (randonnée vélo, grands jeux en bois, ateliers sculptures de ballons, lectures de contes, grimages, etc.) seront organisées par l’Enfant-Phare, La Maison communale de Prévention, la Bibliothèque communale et l’Académie de Musique et des Arts de la Parole. Deux grandes nouveautés sont à noter cette année : un mur d’escalade et une spéléo-box (tunnel-labyrinthe de 45 mètres) pour amuser petits et grands.

De 12h00 à 17h00, les familles pourront se restaurer grâce aux différents food trucks sucrés (Churros Alvarez et Glaces Michel) et salés (Pasta and Go, Fresh Cooking et l’Orignal). Un bar à vin (Cavavin) et un bar à soft (tenu par le Syndicat d’Initiative de Frameries) sont également prévus. Les petits et grands pourront également faire la connaissance de la nouvelle mascotte de Frameries, à l’effigie d’un écureuil, Frami.