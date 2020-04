L'accréditation démontre les compétences du laboratoire d'anatomie pathologique du groupe hospitalier.

C’est une bonne nouvelle dans ce contexte de crise. Le laboratoire d’anatomie pathologique du groupe hospitalier EpiCURA vient en effet d’obtenir l’accréditation BELAC, preuve du respect des exigences de la norme internationale ISO 15189. L’organisme belge a opéré différents contrôles, tant sur le fonctionnement global du laboratoire que sur des analyses spécifiques, selon deux volets. À savoir le management général, c’est-à-dire la gestion du personnel, des équipements, des fournitures, des non-conformités, de la satisfaction des prescripteurs et des patients et, en parallèle, les exigences techniques liées aux équipements, aux méthodes ou encore à la fiabilité des résultats.

"EpiCURA a plus particulièrement sollicité l’audit de l’une de ses analyses, celle de l’expression du marqueur HER-2 par la méthode d’immunohistochimie dans les cancers du sein", explique le groupe. L’obtention de cette accréditation permet à EpiCURA de se positionner dans le paysage belge et européen. La norme ISO 15189 est en effet reconnue aux niveaux européen et international.

"Les laboratoires accrédités ISO 15189 présentent une traçabilité complète de leur activité et une qualité optimale des analyses couvertes par l’accréditation. Ils s’inscrivent pour cela dans une démarche d’amélioration continue, gage d’efficience et d’efficacité. En décernant l’accréditation au laboratoire d’anatomie pathologique d’EpiCURA, BELAC reconnait formellement ses compétences !"

Aujourd’hui, le groupe dispose donc de l’un des 36 laboratoires d’anatomie pathologique belges accrédités. Au niveau régional, 12 laboratoires francophones étaient jusqu’ici accrédités en Wallonie et à Bruxelles. EpiCURA devient donc le 13e. "Outre ce positionnement national et régional, l’accréditation de l’analyse de l’expression de la protéine HER-2 est un atout pour le centre hospitalier, qui entend développer ses activités oncologiques et devenir un pôle d’excellence en la matière dans la région et au sein du Réseau PHARE."

Afin de maintenir l’accréditation obtenue, BELAC reviendra chaque année auditer le laboratoire d’anatomie pathologique. Comme pour l’immunohistochimie du marqueur HER-2, des analyses supplémentaires pourront être soumises à évaluation par l’équipe du laboratoire au fil des ans afin d’élargir la portée d’accréditation.