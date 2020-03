La commune estime faire l'objet d'"accusations graves"

Alors que certaines inquiétudes légitimes naissent autour du Covid 19, les communes gèrent la situation comme elles le peuvent, sur base des recommandations émises par les autorités publiques jusqu’à présent. Ce qui peut donner lieu à quelques tensions, les uns considérant que c’est suffisant, d’autres considérant que l’on n’en fait pas assez.

Du côté de Frameries, les critiques ont été nombreuses. À tel point qu’à travers une lettre ouverture, le bourgmestre, le directeur général et l’échevine de l’enseignement ont décidé de réagir face « à des accusations graves », notamment relayées sur les réseaux sociaux quant à sa gestion du covid 19, principalement dans les écoles.

"Nous déplorons les démarches individuelles anxiogènes entreprises dans le but de jeter le discrédit sur la commune et sa gestion de cette situation exceptionnelle", expliquent les trois signataires. "Nous condamnons également fermement la récupération politique littéralement irresponsable qui découle de ces propos diffamatoires, lesquels sont le fait de personnes qui n’ont pas pris la peine de prendre leurs renseignements auprès des autorités compétentes de Frameries."

La commune a de ce fait souhaité faire le point sur les mesures déjà prises. "Nous souhaitons apporter un démenti clair et formel sur les accusations portées à notre encontre. Aucun citoyen de l’entité n’a été testé positivement. Si deux classes de nos écoles primaires se sont effectivement rendues en Italie la semaine du 13 au 20 février, nous avons aujourd’hui passé le délai de 14 jours d’incubation du virus et pouvons confirmer que tous les enfants sont en bonne santé."

À l’annonce de la situation italienne, les échanges avec les autorités sanitaires avaient été renforcés. "Leurs instructions et recommandations ont été scrupuleusement mises en œuvre, en ce compris en matière de prévention. Depuis le début de la crise, nous sommes en contact étroit avec ces autorités, lesquelles sont les seules compétentes en la matière. En outre, nous avons pris des initiatives supplémentaires pour garantir la plus grande sécurité dans nos écoles."

Toutes ont été équipées en matériel et produits adaptés et une information correcte et complète a été donnée aux parents et aux enseignants. Le caractère exceptionnel de cette situation est de nature à créer quelques tensions. Mais alors que le nombre de personnes touchées par le virus ne cesse d’évoluer, rester solidaires semble bien être la meilleure des attitudes à adopter.