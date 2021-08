Le défi est de taille mais Françoise Goval entend le relever. Ce samedi matin, cette Framerisoise s’envolera vers Biarritz pour ensuite rejoindre Saint-Sébastien (Espagne), point de départ d’un périple long de plusieurs semaines et aussi sportif que philosophique. Au profit du Relais pour la vie, qui soutient la recherche contre le cancer, elle mènera un pèlerinage sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

L’aventure ne sera probablement pas facile, mais Françoise Goval se dit prête à la tenter. "Je considère ce pèlerinage comme un moyen d’exprimer ma philosophie de vie, qui consiste à toujours aller de l’avant, à vivre le moment présent et à regarder vers l’avenir malgré les moments difficiles de la vie", explique-t-elle. "C’est aussi une façon d’inciter ceux qui me suivront à soutenir la recherche contre le cancer et de valoriser les battants."