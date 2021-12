C’est la belle histoire de cette fin d’année 2021. Grâce aux réseaux sociaux, Cyril Dendal et Camille Piret pourront conserver de précieux souvenirs de leur voyage dans les iles Canaries, en octobre dernier, et surtout de la demande en mariage formulée par le jeune homme. Un couple originaire de Norvège avait en effet accepté d’immortaliser ce moment grâce à un drone et un appareil photo. Problème, une erreur de frappe dans l’adresse e-mail des futurs jeunes mariés a compromis la récupération des fichiers.

"Le clavier du couple norvégien n’était pas le même que le nôtre. J’ai dû chipoter un peu et lorsque j’ai tapé mon adresse e-mail, entre l’excitation de la demande et l’émotion, j’ai probablement commis une faute de frappe", explique Cyril Dendal. "Le couple était extrêmement sympathique et il nous avait promis de nous envoyer les fichiers quelques jours plus tard. Deux mois plus tard, nous n’avions toujours rien reçu."

D’où l’idée d’utiliser la magie des réseaux sociaux. "On s’est dit que l’on n’avait rien à perdre à tenter notre chance. Nous avons rédigé la publication et elle a rapidement circulé, d’abord grâce à nos proches et ensuite bien plus largement, jusqu’à atteindre les 10 000 partages en neuf jours. Cela a pris une ampleur que l’on n’aurait même pas espérée ! Grâce à certains contacts norvégiens, nous avons appris que la demande en mariage avait fait l’objet de quelques lignes, rédigées dans un magazine dans le cadre d’un article sur Gran Canaria."

Le couple à l’origine des clichés travaille en effet pour un magazine dans la région d’Oslo. "J’ai pu récupérer une photo de l’article en question et ainsi prendre connaissance des noms du photographe et de l’auteur, que j’ai alors contactés via Facebook. Je vais finalement pouvoir réceptionner les fichiers dès que les fêtes seront passées !" En bonus, le couple de Framerisois devrait également récupérer une copie de la revue.

"C’est une histoire assez folle et on tient à remercier toutes les personnes qui ont pris la peine de partager notre appel. Cela a même été repartagé par des journaux norvégiens ! On gardera un magnifique souvenir de ces vacances et de cette demande qui s’est faite très spontanément. Lorsque nous sommes partis en vacances, j’avais bien sûr déjà mon idée derrière la tête. Mais les choses se sont passées très naturellement et mis à part ce couple de journalistes qui se trouvait un peu plus loin, nous étions seuls au bord des magnifiques dunes de Maspalomas."

Après quatre ans d’amour, Cyril Dendal et Camille Piret vont donc pouvoir s’unir et se créer de nouveaux beaux souvenirs.