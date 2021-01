L’exercice n’est jamais aisé, il aura été rendu d’autant plus difficile cette année puisque la crise (sanitaire et économique) s’est invitée au programme. Qu’à cela ne tienne, ce jeudi soir, le collège communal de Frameries a présenté son budget 2021 à l’ensemble du conseil communal, réunion en visioconférence.

Le budget s’élève dont à un montant de 27 210 173 euros et présente un boni cumulé de 4 847 000 euros. "Élaborer un budget n’est jamais évident car il s’agit d’un exercice prévisionnel mais cette année, nous avons dû composer avec des constantes difficiles à établir", a souligné le bourgmestre, Jean-Marc Dupont (PS). "Notre boni cumulé, c’est-à-dire notre bas de laine, nous permet cependant d’être relativement à l’aise, même si des inconnues persistent et que ces réserves risquent d’être bien nécessaires dans les mois et années à venir."

À l’exercice ordinaire, on notera que les recettes provenant des additionnels à l’IPP sont stables mais que la majorité PS-MR s’attend à une diminution à l’exercice 2022 et peut-être 2023. "Pour cette raison, nous avons prévisionné une somme de 160 000 euros", précise le bourgmestre. Pour le reste, on notera des dépenses de personnel en légère augmentation, tout comme la dotation au CPAS (+2%) et à la zone de secours (+2%). La dotation à la zone de secours fait, pour rappel, toujours l’objet de négociations.

À l’extraordinaire, un budget de près de huit millions d’euros a été présenté dans ses grandes lignes. "C’est un budget que l’on peut qualifier d’ambitieux compte tenu des investissements prévus." 1,2 million d’euros sont inscrits pour la rénovation de la rue Alfred Defuisseaux, 810 000 euros pour la rue des Grenadiers à Eugies, 100 000 euros pour l’entretien ordinaire des voiries et 200 000 euros pour les trottoirs.

"Nous avons également prévu des budgets pour l’aménagement de nouveaux parkings au niveau de la rue du Chapitre, où l’on constate des problèmes de stationnement liés à la présence du CPAS, de la maison de repos et de la salle omnisports." 800 000 euros seront dédiés à la construction de la maison villageoise à Sars et un million d’euros doivent permettre l’acquisition de bâtiments à la rue des Alliés.

Enfin, d’autres crédits sont prévus pour l’acquisition d’une balayeuse et de caméras pour lutter contre les dépôts sauvages, l’entretien des bâtiments et du patrimoine communal et des travaux à entreprendre dans les écoles (800 000 euros pour le remplacement des sanitaires et divers travaux de sécurisation). "Nous avons des raisons d’être optimistes même si nous restons lucides et conscients que nous ne pouvons pas savoir de quoi demain sera fait", conclut le maïeur.

Estimant notamment que certaines dépenses manquaient de clarification et de précision, Be Frameries a voté contre ce budget tandis que le PTB s’est abstenu.