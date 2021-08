Fuir les contrôles de police n’est jamais la bonne solution. L’épisode de vendredi dernier à Frameries en est le parfait exemple. Aux alentours de 17h, les policiers de la BAC de la zone de police boraine effectuaient leurs patrouilles. À hauteur de la rue de Mons, l’équipe a remarqué un individu qui circulait sur une dirt bike, une moto cross de petite taille dont la selle dépasse rarement les 80 centimètres.

Ce véhicule non homologué est interdit de circulation sur la voie publique en Belgique. Les policiers ont donc tenté de procéder à son contrôle, mais le conducteur a pris la fuite. Une course poursuite s’engage et se termine au rond-point de Cuesmes, où le conducteur chute de son engin.

Heureusement, ses jours ne sont pas en danger. L’individu a d’ailleurs refusé d’être examiné par un médecin. Le conducteur, né en 1994, se trouvait sous l’influence de l’alcool, mais aussi de stupéfiant.

Au final, plusieurs PV lui ont été rédigés pour refus d’injonctions, conduite sous influence et défaut d’assurance. Quant à l’enfin, il a été saisi par les policiers et enlevé par un dépanneur sur place.