L'avant-première est prévue le 7 février prochain.

Le Borinage, ses terrils, ses spécialités culinaires… Et tous les clichés qui l’entourent ! Dans un film documentaire de 55 minutes intitulé "Hypercitoyen, l'aventurier du patrimoine perdu", Pascal Rocteur, réalisateur, et Stephan Vincke, citoyen engagé, remettent en lumière une région riche de patrimoine et d’histoire.

"J’ai toujours eu l’envie de faire un film sur ma région natale mais je ne savais pas comment aborder les choses : j’avais cette impression que tout avait déjà été dit, qu’il n’y avait plus rien à apporter", explique Pascal Rocteur. "Finalement, c’est la personnalité militante de Stephen et son envie de mettre en valeur sa région qui m’ont inspiré." Rapidement, les deux comparses collaborent et le tournage se met en place.

Tourné entre mars et août dernier, le film sera présenté en avant-première le 7 février prochain au palais des images du Pass. "Je sais ce qui a été filmé puisque j’ai été suivi dans mon quotidien pendant plusieurs mois mais je n’ai pas encore découvert le résultat", annonce Stephen Vincke, impatient. "C’était une belle aventure, une occasion unique de susciter une prise de conscience."

Très concrètement, au fil des images, le document s’attache à l’identité du Borinage. "Le Borinage a des choses à montrer. Nous avons une terre riche d’histoire ! Ce sont des dizaines d’ouvrage que l’on pourrait écrire à ce propos et pourtant, nous n’en sommes pas particulièrement fiers comme d’autres peuples peuvent l’être : si l’on prend l’exemple des Bretons, nous n’avons rien à envier : nous avons, nous aussi, nos légendes, nos histoires et nos folklores !"

Faute de transmission, tout cela tend cependant à disparaitre. "On a tendance à penser que le patrimoine, c’est quelque chose qui appartient au passé. Alors que pas du tout, l’ancrage est toujours bien présent. Il faut simplement que les citoyens aient l’envie de s’attacher à leur région, à leur quartier, à leur rue. Que tout cela prenne une signification particulière pour qu’ils se sentent chez eux et fiers de cela."

Le documentaire sera à découvrir en avant-première au PASS le 7 février prochain, après quoi il devrait être projeté dans différentes salles obscures et festivals. Il sera également diffusé à plusieurs reprises sur la RTBF et sur ARTE.