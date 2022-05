"Bonne m…". C'est ce qu'on souhaite à ceux qui s'apprêtent à montrer sur scène et le comédien Kody en a adressé une belle aux élèves de cinquième et sixième de l'école communale de la Victoire à Frameries. Ces derniers préparent en effet une représentation du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Une représentation qui n'a rien d'anodin puisqu'elle s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Animatik'Art.

Le projet permet aux élèves de découvrir des œuvres artistiques et de s'essayer à la pratique d’expressions relevant de la danse, de l’expression corporelle ou encore des arts circassiens. Le tout étant amené à être croisé avec les matières classiques vues en classe telles que le français, les maths ou les sciences.

"Nous nous sommes associés à l'Académie de Musique de Frameries pour cette candidature. Avec l'idée que des enseignants de l'Académie puissent venir à l'école, mais aussi que les élèves puissent sortir de leurs classes", explique l'échevine de l'Enseignement, Florence van Hout, échevine de l'Enseignement. "Notre projet a été retenu. Il s'est construit sur toute l'année et nous l'avons axé sur le Petit Prince en clin d'œil au 75e anniversaire du célèbre conte d'Antoine de Saint-Exupéry."

Les enfants participants au projet ont ainsi suivi des cours d'expression scénique pour préparer une version revisitée du Petit Prince, plus courte et plus moderne. Le spectacle est actuellement tourné dans un studio du Sparkoh! "Avec la pandémie, nous n'étions pas sûrs de pouvoir organiser un spectacle", poursuit Florence van Hout. "Nous avons donc eu l'idée d'enregistrer les saynètes des enfants au studio du Sparkoh! où nous allons chaque année pour habituellement réaliser un petit JT. Normalement, les parents des élèves pourront bien assister au spectacle du Petit Prince à la fin de l'année. Mais nous l'avons aussi enregistré. Ça fait une bonne expérience pour les enfants et ça leur laissera un souvenir."

Une enseignante de l'Académie de Frameries connaissant Kody, elle a eu l'idée de contacter le comédien qui a adressé un message d'encouragement aux élèves. Kody s'attend même à en retrouver bientôt, imaginant que certains deviendront de "futurs collègues". L'avenir nous le dira. D'ici là, l'échevine Florence van Hout entend reconduire le projet l'année prochaine et espère même pouvoir l'étendre à d'autres écoles.