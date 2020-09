Crier victoire serait prématuré mais c’est un pas dans la bonne direction que semble franchir l’administration communale de Frameries. Le 12 octobre prochain, un groupe de travail planchera sur les possibilités d’introduire à raison d’une fois par semaine un repas végétarien dans les cantines framerisoises.

La proposition avait été soutenue, il y a un an, par la conseillère communale Maurane Hogne (Be Frameries) via le dépôt d’une motion. Cette dernière avait mis en avant le fait que les enfants mangent trop de viande, qu’en diminuer la consommation était non seulement bon pour la santé mais aussi pour l’écologie.