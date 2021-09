C’est une initiative qui doit être saluée tant elle devrait offrir un peu de baume au cœur aux principaux intéressés. Ce vendredi 24 septembre, l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie proposera un concert unique et très intimiste aux résidents des maisons de repos gérées par le CPAS de Frameries.

Pour l’occasion, cinq grands musiciens joueront le "Quintette pour piano et cordes en mi bémol majeur, opus 44" de Robert Schumann à 13h30 et le "Quintette pour piano en fa mineur opus 34" de Johannes Brahms à 15h30 à la Maison de Repos et de soins "Les Écureuils", à Frameries. Il s’agira pour tous d’une grande première, liée au projet déjà mené dans les écoles communales de l’entité.

En effet, pour la sixième année consécutive, les écoles communales participent au projet "ORCW for Kids", en partenariat avec l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, dans le but de faire découvrir la musique classique aux enfants de manière ludique. Le Directeur de l’ORCW, Laurent Fack ,accompagné de la cheffe de pupitre des altos, Anne Pingin, se sont rendus dans les différentes classes afin de dévoiler aux enfants tous les secrets et les coulisses de la musique classique.

"C’est merveilleux de voir le sourire des enfants quand ils écoutent les musiciens jouer. La musique classique les éveille à un monde d’émotions auquel ils n’avaient pas accès ou qu’ils ne connaissaient que très peu", souligne Florence van Hout, échevine de l’Enseignement. Les élèves de 4ème primaire et les classes composites de 3ème année sont ausi traditionnellement invités à un concert donné par l’ORCW.

Malheureusement, la crise sanitaire et le code rouge en vigueur dans les écoles ont chamboulé les plans et les représentations n’ont pas pu avoir lieu en février dernier dans les écoles. De ce fait, les enfants et l’ensemble des partenaires (le Centre Culturel de Frameries, l’administration communale, l’ORCW et le CPAS) ont décidé d’offrir la représentation aux seniors pour leur mettre un peu de baume au cœur.

"Le but de cette action est d’offrir un moment privilégié et de qualité à nos résidents qui ont eux-aussi été impactés par la crise sanitaire et les mesures de confinement sous-jacentes", souligne Julien Donfut, président du CPAS. "Les résidents connaissent certains élèves, car ils ont correspondu durant le confinement. Un bel échange intergénérationnel."

Les résidents et membres du personnel auront également l’opportunité de découvrir les coulisses du spectacle en assistant à la répétition générale. Pour l’échevine de la Culture, Isabelle Urbain, "ce concert est aussi le symbole de la réouverture pour tout le monde, du milieu culturel qui reprend enfin ses activités après des mois de silence ou presque et l’univers des seniors qui retrouve petit à petit ses contacts avec l’extérieur."

Avant le concert, une vidéo surprise de la part des enfants sera dévoilée aux résidents.