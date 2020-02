La commune, l'immobilière sociale, la police, Hygea et Fost + s'étaient associés pour trouver des solutions.

Au sein de la Cité Bellevue, la propreté n’a pas toujours été au rendez-vous. La situation était à ce point problématique que la commune de Frameries, la zone de police boraine, l’intercommunale Hygea, Fost + et l’immobilière sociale de la région montoise Toit & Moi s’étaient réunis et avaient collaboré afin de mettre sur pied un plan d’action. Une nouvelle réunion regroupant ces différents acteurs de terrain vient d’être organisée afin d’évaluer l’efficacité de ce plan d’actions.

Et bonne nouvelle : le bilan est globalement positif. "Pour l’ensemble des logements et comme c’est le cas partout, une collecte en porte-à-porte est assurée par l’intercommunale Hygea. Mais nous avons également mis à disposition des citoyens un local sécurisé, équipé de caméras de vidéosurveillance. Ils peuvent venir y déposer leurs immondices en respectant toutefois un marquage au sol bien précis", explique Sylvain Decleves, éco-conseiller à Frameries.

Une importante campagne de communication avait été menée à leur intention. Le message semble avoir été entendu. "Nous avions distribué des folders, organisé des séances d’information,… Depuis que cette disposition est en place, les choses se passent très bien. De notre côté, nous assurons un suivi avec tous les intervenants afin de voir si certains points doivent être améliorés. Nous avons estimé, lors de notre dernière rencontre, que quelques points pouvaient être revus mais ils sont anecdotiques."

Il s’agit par exemple de renforcer encore la communication sur le tri des déchets, quelques sacs déposés n’étant pas conformes "Ce n’est cependant pas une généralité. Et quand on connait le passif du dossier et lorsque l’on regarde d’où l’on vient… On ne peut que se réjouir d’avoir pu trouver une solution qui convient à tout le monde." Dans un premier temps, les habitants pouvaient rassembler leurs déchets en un seul endroit mais des dérives avaient rapidement été constatées.

La crasse appelant la crasse, les dépôts sauvages s’étaient multipliés et les rats s’étaient invités au menu. Trouver une alternative était donc indispensable. Visiblement, les efforts ont porté leurs fruits.