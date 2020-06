Le collège a validé le plan de relance économique ce jeudi.

Les communes mettent la main au portefeuille pour venir en aide à leurs citoyens et leurs indépendants. Fortement touchés par la crise, ceux-ci sont en effet en difficulté. À Frameries, le collège communal a décidé de débloquer des budgets pour les soutenir et leur permettre de vivre aussi sereinement que possible cette reprise.

"La commune va contracter un emprunt prévu par la Région Wallonne pour donner un nouveau souffle économique à Frameries et à ses habitants", communique la commune ce jeudi soir. "Ce plan de relance s’appuie sur une aide concrète à l’ensemble des citoyens de l’entité, en plus d’une aide directe apportée aux commerces et aux mondes sportif et associatif. Les mesures décidées ce jeudi ont un ancrage social très fort."

Et de poursuivre: "Parce que ce sont les citoyens qui font vivre l’économie locale, la commune de Frameries a souhaité apporter une aide concrète à ses habitants en leur permettant d’augmenter leur pouvoir d’achat. Ainsi, chaque citoyen vivant à Frameries se verra offrir un bon de 25 € à valoir chez les commerçants framerisois. Ce montant est porté à 50 € pour les enfants et les jeunes jusqu’à 18 ans. Par ce geste social fort, la commune souhaite apporter son soutien aux familles."

Aussi, 5 000 bons à valoir chez les commerçants d’une valeur de 25 € seront remis au CPAS. Le Centre Public d’Action Sociale se chargera de les gérer au bénéfice des publics précarisés. Le plan de relance économique de Frameries se compose enfin d’un volet d’aide directe aux commerçants et aux associations qui ont été affectés par la crise.

Pour les commerces horeca (à l’exception des grandes chaines), un soutien de 4 000 € est prévu. Pour les commerces non horeca, (à l’exception des grandes chaines), un soutien de 3 000 € est prévu. Les clubs sportifs pourront quant à eux prétendre à une aide de 2 000 €.

Chaque structure désireuse de bénéficier de cette aide exceptionnelle devra introduire un dossier qui fera l’objet d’une analyse objective.