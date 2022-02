Si le bâtiment de la gare de Frameries appartient toujours à la SNCB, c’est bien la commune qui en assure la principale gestion. Et cette dernière espère pouvoir continuer sur le même principe. Elle s’apprête ainsi à soumettre sa candidature en vue de renouveler un contrat de concession pour une durée de huit années. D’autres candidats pourraient se manifester mais à ce stade, la majorité PS-MR est sereine quant à ses chances de décrocher une nouvelle fois le marché.

"Le projet n’a pas changé et les montants restent sensiblement identiques aux années précédentes", souligne Jean-Marc Dupont (PS), bourgmestre. "Nous avons préalablement rencontré les responsables de la SNCB et il ne devrait pas y avoir de problème." Si la commune souhaite assumer ses responsabilités quant à ce bâtiment, c’est que son avenir n’était pas nécessairement assuré.

"La gare est mise en concession auprès de la commune depuis plus de 10 ans. Le maintien de cette gare est primordial pour nous mais on rappellera qu’à l’époque, ce n’était pas une priorité pour la SNCB, qui avait envisagé de la vendre ou même de la démolir. Nous nous y étions fermement opposés afin de maintenir l’outil, l’attractivité de notre commune et le confort de celles et ceux qui privilégient les transports en commun."