Le parc scientifique met ses compétences au service de la collectivité et du monde médical.

L’épidémie de Covid-19 touche tout le monde, sans distinction, et impacte également tous les secteurs. Depuis plus d’un mois maintenant, le secteur culturel est ainsi à l’arrêt. Du moins sur papier. Car dans les faits, certaines structures se sont décarcassées et ont innové afin de poursuivre leurs missions.

C’est le cas du Parc d’Aventures Scientifiques (PASS) de Frameries, qui maintient d’une part ses activités pour le grand public grâce aux réseaux sociaux et qui, d’autre part, s’engage dans la lutte contre le virus en mettant son matériel et ses compétences au service de la société. Principal objectif, palier le manque de matériel de protection.

"En quelques heures, deux animateurs du PASS relançaient les imprimantes 3D et la découpeuse laser de la Fabrique à pixels pour créer une centaine de masques de protection", explique-t-on du côté du parc. "Après plusieurs jours de travail acharné, une première livraison à destination du CHU Ambroise Paré de Mons et de la maison de repos Le Bon Repos, à Dour, c’est l’hôpital Notre-Dame de Charleroi et la Croix-Rouge qui ont reçu la seconde production."

Pour mener à bien ces missions, les animateurs ont pu compter sur le soutien matériel de la société Dilli, qui a fourni les feuilles en polyester et les films de polycarbonate. "La mobilisation de la communauté des makers a également rendu possible l’opération grâce au partage de modèles et d’astuces pratiques." Bref, plus que jamais, la solidarité, le partage et la collaboration de différents acteurs font la différence.

Nouvelle preuve est faite avec le projet Good Lock Box. "Fin mars, nous nous sommes associés à cette box créative 100% belge, développée par deux mamans à l’annonce du Lockdown. En tant que partenaire scientifique, nous y proposons des expériences faciles à réaliser chez soi, des défis, des supports ludiques et pédagogiques pour occuper les enfants de trois à 12 ans."

Compte tenu du succès de cette action, le PASS renouvelle l’expérience dans un box spéciale fête des mères, en mai donc. Six tutoriels seront proposés aux enfants afin de leur permettre de concevoir un cadeau pour leur maman : carte de vœux animée en stop motion, bouquet de fleurs sur base de la chromatographie ou encore cocktails densité en sont quelques exemples.

Bref, l’aventure (scientifique) continue, virus ou pas.