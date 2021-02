Huit millions d’euros, c’est le budget qui a été prévu à l’extraordinaire par la commune de Frameries pour cette année 2021. Parmi les investissements prévus, un million d’euros réservés à l’acquisition de bâtiments à la rue des Alliés, et notamment de l’Harmonie. Ce dernier bâtiment pourrait à terme accueillir le centre culturel.

Un premier bâtiment, situé au numéro 55 de la rue des Alliés, est concerné. "C’est une acquisition qui permettrait de développer le cœur de ville et d’en faire quelque chose de convivial, d’agréable, de multifonctionnel permettant la réappropriation par la population", annonce le bourgmestre de Frameries, Jean-Marc Dupont (PS). Une fois le bâtiment démoli, il serait question d’ouvrir l’espace – puisque la commune est déjà propriétaire du numéro 57 – en envisageant du parking mais aussi des espaces verts, de jeux et de convivialité.

Des discussions sont déjà entreprises avec le propriétaire dudit bâtiment, tout comme avec le bâtiment de l’Harmonie, deuxième acquisition envisagée par l’autorité locale. L’activité n’a malheureusement pas survécu à la crise, ce qui ouvre un champ de possibilités pour la majorité PS-MR. "Des travaux y ont été entrepris il y a une dizaine d’années et il serait possible d’y construire une nouvelle salle à l’arrière, en plus de construire du parking. C’est l’idéal pour accueillir le centre culturel, en plein centre-ville."

Pour le bourgmestre, il s’agirait d’une priorité. "Nous aurions un centre culturel digne de ce nom et cela nous permettrait de profiter d’une infrastructure moderne et confortable, en plus de travailler à la redynamisation du cœur de ville de Frameries." Ces acquisitions représentent une part importante de l’enveloppe prévue à l’extraordinaire et à ce stade, aucun planning n’est établi. "C’est un projet important qui s’étalerait sur plusieurs années", précise encore Jean-Marc Dupont.

Pour rappel, le centre culturel de Frameries ne dispose plus de réelle salle fixe. Ce dernier est en effet installé au sein de l’ancienne maison communale d’Eugies mais l’accueil du public dans la salle à l’étage n’y est plus possible. Profiter de la libération de l’Harmonie serait donc une réelle opportunité pour le secteur culturel, la population et les autorités. Les discussions devront se poursuivre avant que le projet ne devienne éventuellement réalité.