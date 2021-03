La pétition lancée par Fabrice Despretz (BeFrameries) pour dénoncer la vitesse excessive dans les villages, et notamment Eugies, a fait débat ce lundi soir au conseil communal. Sur le fond, majorité et opposition s’accordent à dire que la problématique est une réalité. Sur la forme en revanche, c’est une autre paire de manches. Le ton est en effet monté entre le conseiller de l’opposition et le collège, qui estime faire son possible en matière de sécurité routière.

"C’est un phénomène dont nous sommes conscients et que l’on ne prend pas à la légère", a insisté Jean-Marc Dupont (PS), bourgmestre. "Les radars et les analyseurs de trafic sont placés quotidiennement sur notre territoire afin d’objectiver le ressenti des citoyens." Des informations communiquées en séance publique, il ressort que certaines situations ne sont pas aussi catastrophiques qu’il n’y parait.

"Au niveau de la rue d’Eugies, qui est une route régionale et qui dépend donc du SPW, on constate qu’il n’y a pas de dépassements de vitesse excessifs, même si cela ne veut pas dire que cela n’existe pas. De manière générale, on constate que la moyenne en matière d’excès de vitesse se situe entre 3 et 5%. Les communes agissent comme elles le peuvent, mais il y a aussi une responsabilité individuelle. Nous ne pouvons pas intervenir partout."

De son côté, Fabrice Despretz estime que davantage d’aménagements sécuritaires devraient être installés sur le territoire communal. "À Mons, la commune et la police ont annoncé le placement de radars sur chaque zone dangereuse. Dans les Hauts-Pays, ce sont sept radars tronçons qui vont être installés. Que fait-on, à Frameries, pour la sécurité des citoyens dans nos villages ? Les retours obtenus à la suite du lancement de la pétition témoignent d’une vraie problématique."

Pour les autorités, la réponse devra inévitablement passer par la modification du plan communal de mobilité, qui "concernera dans un premier temps l’épicentre de Frameries", par l’utilisation fréquente des analyseurs de trafic et le placement de radar, mais aussi par la mise en place de zones 30 et le recours à un agent constatateur, qui ciblera notamment les stationnements sauvages, eux aussi sources de danger.