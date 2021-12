Que Frameries scintille de 1000 feux, c’est le défi lancé par l’administration aux habitants de l’entité. Les Framerisois sont en effet invités à participer au concours des plus belles façades de Noël, officiellement organisé pour la première fois, et ainsi participé à instaurer un esprit de fête malgré un contexte sanitaire qui reste pour le moins pénible et sensible.

Pareil concours a déjà fait ses preuves dans d’autres communes, par exemple Boussu ou Soignies. "Nos traditionnelles activités de fin d’année sont annulées. Nous voulions donc trouver un autre moyen de faire participer les citoyens à l’esprit de Noël", souligne Arnaud Malou (PS), échevin en charge des fêtes et de la participation citoyenne.

"Lorsque j’étais président du syndicat d’initiative, j’avais lancé un concours des plus beaux sapins de Noël. On reste un peu dans la même dynamique mais c’est la première fois que pareil concours est lancé au niveau communal. En tant qu’échevin de la participation citoyenne, j’aimerais que ce soit quelque chose qui devienne récurrent. C’est un chouette concept, qui met les citoyens à l’honneur et qui demande finalement peu d’énergie."

Les citoyens qui souhaitent prendre part à cette première initiative devront envoyer leurs photos au service relations extérieures/événements, via event@frameries.be avant le mercredi 15 décembre prochain. L’e-mail devra mentionner le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de téléphone du candidat. Les votes seront quant à eux ouverts via la page Facebook "commune de Frameries" dès le 16 décembre et le resteront jusqu’au 22 décembre.

Les façades photographiées ayant récolté le plus de mention « j’aime » gagneront le concours. "On a décidé de travailler par ancienne commune, il y aura donc cinq paniers garnis d’une valeur de 100 euros à remporter. Pour les composer, nous avons décidé de travailler avec les commerces locaux : Farmery Store pour Frameries, Neretti pour La Bouverie, Chez Isa pour Sars-la-Bruyère, Delbard pour Eugies et Cavavin pour Noirchain, qui ne dispose pas de commerce de produits de bouche."

Les grands gagnants seront officiellement connus le jeudi 23 décembre à 10 heures.