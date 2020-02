Le PASS change sa politique d'ouverture et propose des animations thématiques toute la semaine.

Il y a Binche, Venise et Rio. Mais il y a aussi Frameries. Durant toute la semaine de congé scolaire, le carnaval s'invite au Parc d'aventure scientifique. Au programme, des tas d'activités pour les enfants et les familles.

Les plus petits pourront notamment découvrir comment et pourquoi les animaux se camouflent ou déployer tous leurs talents artistiques autour d'un caméléon coloré. Dans la Fabrique à pixels, les visiteurs pourront créer un masque à la découpeuse laser. En atelier, ils fabriqueront des bonbons de carnaval ou développeront des photos à l'ancienne avec des accessoires de saison. Cette semaine de carnaval sera aussi l'occasion de découvrir Ingéniocité, un tout nouvel espace d'exposition où les enfants, guidés par leurs parents, pourront fabriquer des engins fous et relever des défis.

Pour ses 20 ans, le PASS change sa politique d'ouverture en proposant durant chaque période de congés scolaires une programmation thématique qui colle à la saison. L'occasion pour les familles de découvrir à chaque fois de nouveaux ateliers. Durant le congé de carnaval, le PASS est ouvert tous les jours du 22 février au 1er mars de 10 à 18h.