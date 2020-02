La commune ne dispose toujours pas du rapport dans lequel les infractions du groupe industriel sont constatées.

La patience a ses limites et pour le Comité la Nature Sans Friture, composé de citoyens opposés aux projets du groupe Clarebout, elles sont atteintes. Il faut dire que malgré ses démarches et les différentes relances auprès des intervenants, le comité peine à obtenir des réponses claires et concrètes quant à ses inquiétudes.

Le rapport confirmant l’exploitation des installations framerisoises sans autorisation par le groupe Clarebout est toujours attendu par la commune de Frameries. Le comité avait pourtant déjà tapé du poing sur la table pour exiger que celui-ci soit transmis à qui de droit. En décembre dernier, plusieurs membres de la NSF étaient allés jusqu’à s’introduire dans les locaux du Département de la police et des contrôles (DPC) de Mons afin d’obtenir ledit rapport.

Deux représentants avaient finalement été reçus et obtenu confirmation qu’un agent du DPC s’était rendu sur les lieux de l’exploitation en novembre 2019. Un PV avait été dressé et envoyé au Procureur du Roi, qui disposait de 60 jours pour décider ou non de mesures judiciaires. Si ce dernier décidait de ne pas suivre le dossier, la tâche revenait à l’agent sanctionnateur régional. Le comité a aujourd’hui eu confirmation que le suivi serait assuré par celui-ci.

En parallèle, une procédure D149 était lancée. Elle doit permettre au DPC de faire rapport à la commune concernée de ce qui a été constaté et ainsi lui laisser la possibilité de prendre une décision. "Nous avons bien compris que le dossier était très sensible et très suivi. Nous avons compris qu’il ne fallait faire aucune erreur qui pourrait se retourner juridiquement contre nous ou contre d’autres acteurs dans cette affaire", explique le comité. "Il est clair que Clarebout a mis tous ses avocats sur le coup et qu’il ira le plus loin possible pour contrer les décisions qui seront prises."

Pour autant, les riverains attendent des résultats et des prises de décisions. "Nous avons eu la garantie des personnes du DPC que nous serions informés lorsque les choses évolueraient et que le rapport serait envoyé rapidement à la commune." Force est pourtant de constater qu’il n’en est toujours rien, comme l’a confirmé le bourgmestre lors d’une xième rencontre organisée ce mercredi 5 février.

"Nous perdons sincèrement patience. Les faits sont pourtant là : un industriel qui n’a pas de permis exploite au nez et à la barbe de tout le monde son frigo et personne n’ose l’arrêter. Le cabinet de la ministre Tellier a en sa possession un rapport depuis le 13 janvier et rien ne bouge. Que devons-nous penser ? Le bourgmestre n’a aucun retour du cabinet. Si Clarebout exploite dans l’illégalité le frigo, c’est la Région qui doit intervenir pour stopper l’activité. La ministre en a le pouvoir et il est temps qu’elle prenne ses responsabilités."

Le comité et la commune attendent donc « des réactions rapides de la Région et du cabinet de la ministre. »