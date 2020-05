Une première phase sera lancée le 17 juin. La saison estivale suivra à partir du 1er juillet.

Comme beaucoup d'autres institutions, le Parc d'aventures scientifiques de Frameries entrevoit les portes du déconfinement. Au PASS, les choses se dérouleront en deux phases.

La première sera lancée le 17 juin, elle verra une ouverture partielle des lieux, du mercredi au dimanche, sous réserve des décisions ultérieures du Conseil National de Sécurité. "L’ouverture prévue un mois après celle des autres musées, permettra aux équipes la mise en place de mesures sanitaires strictes à travers les 12.000m² d’espace d’expositions et prévoit déjà un ensemble d’actions : port du masque obligatoire, distanciation sociale, billetterie en ligne, distributeurs de gel hydroalcoolique, signalétique reprenant sens de circulation, lieux ou installations non accessibles, désinfection des espaces, passerelle avec des espaces entrée - sortie séparés, installation de vitres de protection pour les guichets…", indiquent la direction du PASS dans un communiqué.

À noter que pour la cafétéria, le Palais des images et la plaine de jeux, le PASS suivra les directives qui seront d'application pour les cinémas, les plaines et les restaurants. À suivre donc. La direction annonce d'ores et déjà que certaines salles ou manipulations seront temporairement inaccessibles, ou adaptées afin de pouvoir les utiliser.

Ensuite, si les directives du CNS le permettent, le PASS entrera dans sa deuxième phase de déconfinement. Elle sera marquée, le 1er juillet, par le lancement de la saison estivale. Le Parc framerisois profitera de l'occasion pour dévoiler sa nouvelle identité et de nouvelles animations.

Durant cette deuxième phase, les mesures sanitaires prises précédemment resteront effectives et ajustées en fonction de l’évolution de la situation. "En plus de l’espace muséal, les animations seront à nouveau proposées aux visiteurs, mais limitées et encadrées avec des espaces d’attente séparés et des accès aux ateliers avec passage obligatoire à l’usage du gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie", poursuit la direction du PASS. "L’équipe d’animation, dont la majorité de ses conseillers scientifiques, travaille à différents scénarios d’activités pour enrichir l’offre grand public dans le respect des règles sanitaires."

À partir de cette deuxième phase lancée en juillet, le PASS devrait ouvrir ses portes 7 jours sur 7.