Ce jeudi, le conseil national de sécurité annonçait que les bourgmestres bénéficieraient de davantage de liberté quant aux mesures qu’ils jugeraient nécessaires sur leur territoire. Certains n’ont pas tardé à utiliser cette nouvelle possibilité pour étendre les dispositions destinées à prévenir la propagation du coronavirus.

Du côté de Frameries, le bourgmestre vient de signer un arrêté de police qui entrera en vigueur ce samedi 25 juillet. Ainsi, le port du masque sera obligatoire dans les bâtiments publics, sur les marchés, brocantes et fêtes foraines, lors des enterrements, dans les cimetières et à la sortie des lieux de culte, dans les parkings des moyennes et grandes surfaces mais aussi dans l’espace public à haute fréquentation. C’est-à-dire que dans la rue des Alliés, sur la Grand-Place, au sein de l’Atrium, dans les rues Léon Defuisseaux, Joseph Dufrane et de France entre le giratoire et la rue Jacques Brel.

Comme prévu par le CNS, les night-shops seront fermés à 22 heures afin d’éviter les rassemblements dans l’espace public. Les marchés hebdomadaires de Frameries seront quant à eux organisés en respectant les mesures sanitaires : distanciation sociale, capacité limitée à un visiteur par 1,5 mètre courant d’étal, port obligatoire du masque tant pour les commerçants que pour les clients, mise à disposition de gel hydroalcoolique.

Une organisation ou un système permettant de vérifier le nombre de clients présents sur le marché devra être mis en place et sur le marché, un plan de circulation à sens unique sera élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes. Une dérogation motivée pourra néanmoins être accordée en cas de circonstances exceptionnelles par l’autorité locale qui, dans ce cas, déterminera une solution alternative.

Les marchés pourront à nouveau accueillir tous les maraichers habituels sans distinction de marchandises. 140 visiteurs pourront être admis simultanément dans l’enceinte du marché. Par ailleurs, notons qu’aucun nouvel abonnement ne sera délivré jusqu’à nouvel ordre.