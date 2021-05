Afin de permettre à la commune de Frameries de développer de nouvelles activités économiques durables et porteuses d’emplois, la SPAQuE s’apprête à entamer les travaux d’assainissement des sols sur le site Probeldhom. D’une superficie totale d’environ 4 hectares, celui-ci est délimité à l’ouest par la ligne de chemin de fer "Bruxelles – Quevy", au nord par la rue du Chemin vert, à l’est par la rue Bois Bourdon et au sud par le hall de maintenance des services communaux et les entreprises voisines.

Des investigations réalisées par la SPAQuE en 2018 avaient permis de mettre en évidence une contamination des sols en métaux lourds, hydrocarbures aromatiques mono et polycycliques, huiles minérales, phénols et PCB. Dans le cadre de ces travaux financés par les Fonds européens FEDER et la Wallonie, les tas de déchets présents à la surface du site seront évacués et les terres polluées seront excavées et évacuées en centres de traitement agréés.

Les excavations seront ensuite remblayées par des terres saines issues du site et par des terres d’apport. Une sécurisation géotechnique de la moitié ouest du site, où se trouvent toujours d’anciennes fondations, sera également réalisée. La SPAQuE entreprendra également un confinement étanche de la pollution localisée sous la rue de la Commanderie qui traverse le site. Enfin, un reprofilage du site sera réalisé.

À terme, la commune de Frameries souhaite développer sur cette zone de nouvelles activités économiques. La SA des Charbonnages du Nord de Genly a été créée en 1908. Une houillère (puits n°1) avait été mise en service sur le site à la même époque. Une cokerie et une fabrique de sous-produits étaient venues s’y ajouter en 1914. L’ensemble des infrastructures avaient finalement été démolies vers 1942.