Les travaux de la rue des Alliés, à Frameries, sont désormais terminés. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’ils ont suscité une pluie de commentaires tous plus indignés les uns que les autres. Les adjectifs pour qualifier l’esthétique de ces travaux, entrepris par la Région wallonne et non par la commune, ne manquent pas. Une couche d’asphalte recouvre en effet une partie des pavés, donnant à la rue des Alliés un effet "patchwork."

L’échevin des travaux, Arnaud Malou (PS), a été interpellé à plusieurs reprises sur la qualité de ce travail. "Je pense qu’il y a eu un certain emballement sur les réseaux sociaux parce qu’une partie de la population n’a pas cerné le fait qu’il s’agissait d’une réparation temporaire", insiste l’échevin. "Nous avons demandé avec insistance des travaux de réparation à la Région wallonne, parce qu’un renfoncement des pavés était constaté."