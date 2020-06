Le marché couvert se développe pas à pas.

En février dernier, le Farmery Store ouvrait ses portes en cœur de ville à Frameries avec l’ambition affichée de mettre en avant les producteurs et agriculteurs et de favoriser le circuit-court. La crise de covid-19 a quelque peu perturbé le bon démarrage du concept mais se révèle aussi être une opportunité.

"On sent que le moment est propice car les gens se retournent naturellement vers le circuit-court et ont l’envie de se remettre en cuisine tout en utilisant de bons produits", explique Didier Donfut. "Le démarrage a été plus lent et nous n’avons pas forcément pu toucher beaucoup de monde en dehors de Frameries mais cela nous permet aussi d’avancer pas à pas, d’apprendre et d’observer le comportement des consommateurs."