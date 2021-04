On en parle depuis presque un, les choses deviennent désormais un peu plus officielles. Dans quelques jours, les citoyens pourront visionner la vidéo de présentation du dossier de base relatif à la révision du plan de secteur du périmètre Donaire, à Frameries. Cette vidéo tiendra lieu de réunion d’information préalable (RIP) et donnera la possibilité aux citoyens de s’exprimer sur cette modification, officiellement réclamée par la commune de Frameries.

C’est en juin 2019 que le conseil communal s’était prononcé sur le sujet. Une campagne d’affichage avait bien été organisée, mais l’administration wallonne n’avait pas manqué de souligner des irrégularités dans cet affichage. Ce qui avait poussé l’administration à envisager le fait de recommencer la procédure, afin d’éviter un éventuel recours au Conseil d’État pour vice de forme par le groupe Clarebout, directement concerné par la procédure.

En effet, la modification du plan de secteur du périmètre Donaire a pour objectif de transformer les terrains convoités, actuellement inscrits en zone d’activité économique industrielle, en zone d’activité économique mixte. En d’autres termes, ils pourraient accueillir de petites et moyennes entreprises mais certainement plus des activités lourdes, comme celles de Clarebout. Autant écrire que les espoirs de l’administration et de bon nombre de citoyens sont grands.

Le comité de riverains la Nature sans Friture devrait d’ailleurs très prochainement aller défendre cette procédure et plaider sa cause auprès de députés wallons. Il espère convaincre ceux-ci de l’appuyer dans ses démarches avant une décision ministérielle officielle. D’ici là, le comité remobilise ses troupes afin d’inciter un maximum de personnes à participer à la RIP, qui s’étalera sur deux jours, à savoir les 22 et 23 avril prochain.

La vidéo sera à visionner sur le site de l’administration communale (www.frameries.be/rip-donaire). Après quoi les remarques, observations et suggestion pourront être adressées au collège communal de Frameries entre le 24 avril et le 8 mai inclus.