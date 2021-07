Ouvert au mois de mars dernier, et donc en pleine crise sanitaire, l’espace de coworking Cowor-cœur a visiblement trouvé son public. Après plus de trois ans de travaux pour réhabiliter l’ancienne église du Sacré-Cœur de Frameries, désacralisée, des travailleurs ont pu investir les lieux et y développer leurs activités.

"Nous y accueillons des assureurs, informaticiens, développeurs d’application, une kinésithérapeute sophrologue, une agence de communication et un monsieur qui propose des formations afin d’aider les personnes âgées à acquérir des notions en informatique", explique Justine Fernandez Gonzalez, à l’initiative du projet. "Une dame va également s’installer afin de proposer des ateliers de yoga en soirée."