Cette diminution correspond en réalité au prix des sacs-poubelles normalement fournis par la commune.

C’est assez rare que pour être souligné : à Frameries, la taxe poubelle sera revue à la baisse en cette année 2020. Une décision que les citoyens doivent à la crise de coronavirus et à la volonté des autorités communales de ne pas les pénaliser alors que les distributions de sacs-poubelles n’ont pu être assurées normalement.

En effet, en cette période de prudence, le collège souhaite toujours éviter les rassemblements au sein de l’administration ou au sein des magasins qui assurent la distribution desdits sacs. "Il sera proposé au conseil communal que la taxe soit diminuée à due concurrence du coût des sacs généralement fournis par la commune", explique cette dernière.

Concrètement, cela signifie qu’une personne isolée paiera cette année 72 euros au lieu de 86, qu’un ménage de deux ou trois personnes paiera 126 euros au lieu de 149 et que les ménages de quatre personnes et plus paieront 147 euros au lieu de 180. "Le calcul de la réduction a été fait en s’appuyant sur une grille de calcul stricte qui ne lèse personne et correspond à la simple déduction du coût des sacs au départ de la taxe communale", précise encore la commune.

À titre d’exemple, une personne isolée recevait pour 10,80 euros de sacs blancs et 2,50 euros de sacs mauves, ce qui représente un total de 13,30 euros. Elle aurait payé 86 euros de taxes, desquels la commune a déduit 13.30 €. Le montant de la nouvelle taxe est donc de 72.70 euros, arrondi à 72 euros.

Le conseil communal du 29 juin prochain devra se prononcer sur cette proposition du collège communal et voter (ou non) l’adaptation à la baisse de la taxe relative à l’enlèvement et au traitement des déchets ménagers.