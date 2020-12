Ce jeudi, les préparatifs iront bon train dans nombre de foyers. Si le passage à l’an neuf n’aura rien de « traditionnel », l’apéritif sera l’occasion pour les Framerisois de partager un moment convivial et chaleureux tout en testant sa culture musicale… Tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur, évidemment.

Le rendez-vous est donc donné ce jeudi 31 décembre, quelques minutes avant 18 heures. "Tout le monde espérait que le dernier conseil national de sécurité annonce un relâchement des mesures ou à tout le moins un élargissement de la bulle sociale pour les fêtes de fin d’année", précise Maurane Hogne au nom de Frameries en action. "Cela n’a pas été le cas et on a constaté beaucoup de déprime."

Il n’en fallait pas plus pour que l’idée d’un blind-test géant et virtuel germe dans son esprit. "L’idée, c’est d’offrir aux gens la possibilité d’être ensemble et de se retrouver autour d’une activité commune. C’est le genre d’initiatives que l’on a beaucoup vu au début du confinement mais qui se perd. Le nouvel an est l’occasion parfaite de relancer la machine !" Une heure durant, soit jusqu’à 19 heures, les participants tenteront de reconnaitre aussi vite que possible les titres proposés.

Derrière les platines, on retrouvera un Framerisois, le DJ Arnaud Steenhaut, qui replongera les internautes dans les années 80 jusqu’à nos jours. "Il s’agit d’un Facebook live, il n’y a donc aucune limitation du nombre de participants. Tout le monde est le bienvenu, habitant de Frameries ou non, même si un petit clin d’œil sera réservé aux Framerisois."

On le sait, les fêtes de fin d’année n’ont pas pu se dérouler comme à l’accoutumée, en famille ou entre amis. "Nous espérons qu’un maximum de personnes respectera le confinement et préférera nous rejoindre à l’heure de l’apéro pour lancer les festivités ou simplement rompre l’isolement le temps d’une heure. C’est ça aussi, la solidarité."

Les citoyens qui auraient l’envie de partager ce moment musical sont invités à se connecter avant 18 heures sur la page de l’événement Facebook « Le Blind Test des Framerisous confinés ! » Restera alors à faire de son mieux pour enchainer les bonnes réponses aussi rapidement que possible.