La pression financière sur les communes est très forte et a compliqué l'élaboration de ce budget 2022.

La présentation d’un budget est un exercice important pour les communes puisqu’il prévoit l’ensemble des recettes et des dépenses à venir pour l’année. À Frameries, la majorité PS-MR s’y est frottée ce lundi soir, devant un conseil communal organisé en visioconférence, contexte sanitaire oblige. Un contexte qui a compliqué la tâche des élus tant la pression sur les finances communales est importante.

"Nous vivons, dans les communes, des moments particulièrement compliqués", a concédé Jean-Marc Dupont (PS), bourgmestre. "Mais nous tenions à présenter ce budget dans les temps, c’est-à-dire dans le courant de ce mois de décembre, et conformément à la logique qui est la notre depuis plusieurs années, à l’équilibre." Le budget s’élève à 27,6 millions d’euros, présente un léger boni à l’exercice propre de 1024 euros et un boni cumulé de 5,1 millions d’euros.

"Ce boni cumulé représente notre bas de laine, nos réserves pour les années futures. On pourrait se dire que c’est rassurant mais on sait que les choses évoluent très vite…" En d’autres mots, la prudence reste plus que jamais d’actualité pour éviter de plonger dans le rouge. En matière de dépenses, on retrouve quatre postes importants. Les dépenses de personnel, le plus important, représente 11 millions d’euros (+6,4%).